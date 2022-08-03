Феи: Легенда о чудовище 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище.



