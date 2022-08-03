Феи: Легенда о чудовище 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Legend of the NeverBeast
Мультфильм75 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СЛРежиссёр
Стив
Лотер
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- Актриса
Мэй
Уитман
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актриса
Люси
Лью
- РАктриса
Рэйвен
- МХАктриса
Меган
Хилти
- ПААктриса
Памела
Адлон
- Актриса
Данай
Гурира
- Актриса
Хлоя
Беннет
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- РШСценарист
Роберт
Шули
- ММСценарист
Марк
МакКоркл
- СЛСценарист
Стив
Лотер
- ХКПродюсер
Хелен
Калафатич
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актриса дубляжа
Анна
Бегунова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Слуцкая
- Актриса дубляжа
Ольга
Арнтгольц
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЭДХудожница
Эллен
Джин
- МХМонтажёр
Маргарет
Хоу
- МДМонтажёр
Маргарет
Джонсон-Холцендорф
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили