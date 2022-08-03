Место действия — Африка. Знаменитый детектив Эйс Вентура, единственный в мире специалист по розыску пропавших домашних любимцев, снова в деле. На этот раз Эйс должен найти Шикаку — священное животное племени Вачати. Без Шикаки не может состояться свадьба дочери вождя племени Вачати и сына вождя воинственного племени Вачуту.

