Эйс Вентура 2: Когда зовет природа (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.31995, Ace Ventura: When Nature Calls
Комедия, Детектив90 мин12+
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О фильме
Место действия — Африка. Знаменитый детектив Эйс Вентура, единственный в мире специалист по розыску пропавших домашних любимцев, снова в деле. На этот раз Эйс должен найти Шикаку — священное животное племени Вачати. Без Шикаки не может состояться свадьба дочери вождя племени Вачати и сына вождя воинственного племени Вачуту.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Детектив
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СОРежиссёр
Стив
Одекерк
- Актёр
Джим
Керри
- ИМАктёр
Иэн
МакНис
- Актёр
Саймон
Кэллоу
- Актёр
Боб
Гантон
- Актриса
Софи
Оконедо
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- МЭАктёр
Мейнард
Эзиаши
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- ТДАктёр
Томми
Дэвидсон
- ДСАктёр
Дэймон
Стандифер
- СОСценарист
Стив
Одекерк
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- БИПродюсер
Боб
Израэль
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Ла Марка
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Робинсон
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЭДХудожница
Эльза
Дзампарелли
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- МКМонтажёр
Малкольм
Кэмпбелл
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк