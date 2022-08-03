Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
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Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

Эйс Вентура 2: Когда зовет природа (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.31995, Ace Ventura: When Nature Calls
Комедия, Детектив90 мин12+

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О фильме

Место действия — Африка. Знаменитый детектив Эйс Вентура, единственный в мире специалист по розыску пропавших домашних любимцев, снова в деле. На этот раз Эйс должен найти Шикаку — священное животное племени Вачати. Без Шикаки не может состояться свадьба дочери вождя племени Вачати и сына вождя воинственного племени Вачуту.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Детектив
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа»