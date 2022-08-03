Эмоджи фильм (фильм, 2017) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анимационная комедия «Эмоджи фильм» 2017 года позволит заглянуть внутрь смартфона и узнать, как живут эмодзи, пока мы выбираем их, чтобы добавить в сообщение.
Каждое эмодзи выражает только одно чувство, и только Джин отличается от остальных. Он умеет показывать любые эмоции, что в Текстополисе расценивается как неисправность. А раз так — нужно удалить бракованный смайлик. К счастью, от стирания Джина спасают новые знакомые, и вместе с ними он отправляется в путешествие в надежде отыскать хакера, который сможет его починить. Но героям стоит поспешить, ведь хозяин смартфона намерен сбросить устройство до заводских настроек. Эмодзи придется доказать, что их жизнь имеет значение.
Динамичный сюжет, яркие персонажи — все это «Эмоджи фильм». Смотреть его будет интересно и детям, и взрослым, ведь картина учит, как важно принимать самого себя и окружающих.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Энтони
Леондис
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актриса
Майя
Рудольф
- СРАктёр
Стивен
Райт
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актёр
Патрик
Стюарт
- КААктриса
Кристина
Агилера
- Актриса
София
Вергара
- РРАктриса
Рэйчел
Рэй
- Сценарист
Майк
Уайт
- ДХСценарист
Джон
Хоффман
- ЭЛСценарист
Энтони
Леондис
- ЭССценарист
Эрик
Сигел
- ЛГАктёр дубляжа
Леван
Горозия
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- РЛХудожник
Райан
Л. Карлсон
- УДМонтажёр
Уильям
Дж. Капарелла
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл