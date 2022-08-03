Эмоджи фильм (фильм, 2017) смотреть онлайн

Анимационная комедия «Эмоджи фильм» 2017 года позволит заглянуть внутрь смартфона и узнать, как живут эмодзи, пока мы выбираем их, чтобы добавить в сообщение.



Каждое эмодзи выражает только одно чувство, и только Джин отличается от остальных. Он умеет показывать любые эмоции, что в Текстополисе расценивается как неисправность. А раз так — нужно удалить бракованный смайлик. К счастью, от стирания Джина спасают новые знакомые, и вместе с ними он отправляется в путешествие в надежде отыскать хакера, который сможет его починить. Но героям стоит поспешить, ведь хозяин смартфона намерен сбросить устройство до заводских настроек. Эмодзи придется доказать, что их жизнь имеет значение.



Динамичный сюжет, яркие персонажи — все это «Эмоджи фильм». Смотреть его будет интересно и детям, и взрослым, ведь картина учит, как важно принимать самого себя и окружающих.

