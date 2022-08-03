Елизавета (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.91998, Elizabeth
Драма, Биография118 мин18+
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О фильме
Англия, 1554 год. Королевой становится юная Елизавета. Ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский, Елизавета решается на неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ШКРежиссёр
Шекхар
Капур
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Джозеф
Файнс
- РААктёр
Ричард
Аттенборо
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- КБАктриса
Кэти
Бёрк
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- Актёр
Венсан
Кассель
- ЭКАктёр
Эрик
Кантона
- Актриса
Эмили
Мортимер
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- ЛРХудожница
Люси
Ричардсон
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер