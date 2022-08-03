Елизавета
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Елизавета

Елизавета (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.91998, Elizabeth
Драма, Биография118 мин18+

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О фильме

Англия, 1554 год. Королевой становится юная Елизавета. Ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский, Елизавета решается на неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елизавета»