Елизавета (фильм, 1998) смотреть онлайн

Англия, 1554 год. Королевой становится юная Елизавета. Ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский, Елизавета решается на неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой.

