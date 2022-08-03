Эластико
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Эластико (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.82016, Эластико
Спортивный, Криминал81 мин18+

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О фильме

Главный герой фильма – молодой человек по имени Матвей. Живя в провинциальном городе, воспитание он получил на улицах и поэтому теперь живет по понятиям. Матвей обладает прекрасными физическими данными. Однажды Матвей получает шанс поехать в Москву на просмотр в один из лучших футбольных клубов. Однако уезжать от своей девушки Даши он не намерен, так как последнее время за ней вьется богатенький ухажер Вадим...

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эластико»