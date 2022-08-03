Эластико (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.82016, Эластико
Спортивный, Криминал81 мин18+
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О фильме
Главный герой фильма – молодой человек по имени Матвей. Живя в провинциальном городе, воспитание он получил на улицах и поэтому теперь живет по понятиям. Матвей обладает прекрасными физическими данными. Однажды Матвей получает шанс поехать в Москву на просмотр в один из лучших футбольных клубов. Однако уезжать от своей девушки Даши он не намерен, так как последнее время за ней вьется богатенький ухажер Вадим...
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Криминал, Мелодрама
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Расходников
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актриса
Ирина
Антоненко
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АФАктёр
Александр
Фролов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Никита
Павленко
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МСАктёр
Максим
Сорочинский
- ППАктёр
Петр
Прозоровский
- ЖБСценарист
Жаргал
Бадмацыренов
- ЕЗСценарист
Евгений
Замалиев
- АКСценарист
Александр
Кузьминов
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ЕЗПродюсер
Евгений
Замалиев
- АКПродюсер
Александр
Кузьминов
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Оператор
Федор
Стручев
- Композитор
Александр
Вартанов
- АККомпозитор
Александр
Колпаков