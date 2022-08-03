Эластико (фильм, 2016) смотреть онлайн

Главный герой фильма – молодой человек по имени Матвей. Живя в провинциальном городе, воспитание он получил на улицах и поэтому теперь живет по понятиям. Матвей обладает прекрасными физическими данными. Однажды Матвей получает шанс поехать в Москву на просмотр в один из лучших футбольных клубов. Однако уезжать от своей девушки Даши он не намерен, так как последнее время за ней вьется богатенький ухажер Вадим...

