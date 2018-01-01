Wink
Эластико
Актёры и съёмочная группа фильма «Эластико»

Режиссёры

Михаил Расходников

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Власкин

АктёрМатвей
Ирина Антоненко

АктрисаДаша
Алексей Маклаков

Актёр
Александр Фролов

Актёр
Владимир Епифанцев

Актёр
Никита Волков

АктёрВадим
Никита Павленко

АктёрКомар
Ирина Безряднова

Актриса
Максим Сорочинский

Актёр
Петр Прозоровский

Актёр

Сценаристы

Жаргал Бадмацыренов

Сценарист
Евгений Замалиев

Сценарист
Александр Кузьминов

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Евгений Замалиев

Продюсер
Александр Кузьминов

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Художница

Монтажёры

Александр Амиров

Монтажёр

Операторы

Федор Стручев

Оператор

Композиторы

Александр Вартанов

Композитор
Александр Колпаков

Композитор