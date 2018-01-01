Wink
Экзамен для двоих
Актёры и съёмочная группа фильма «Экзамен для двоих»

Актёры и съёмочная группа фильма «Экзамен для двоих»

Режиссёры

Пол Вайц

Пол Вайц

Paul Weitz
Режиссёр

Актёры

Тина Фей

Тина Фей

Tina Fey
АктрисаPortia Nathan
Пол Радд

Пол Радд

Paul Rudd
АктёрJohn Pressman
Нат Вулф

Нат Вулф

Nat Wolff
АктёрJeremiah
Траварис Спирс

Траварис Спирс

Travaris Spears
АктёрNelson (в титрах: Travaris Meeks-Spears)
Глория Рубен

Глория Рубен

Gloria Reuben
АктрисаCorinne
Лили Томлин

Лили Томлин

Lily Tomlin
АктрисаSusannah
Уоллес Шоун

Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрClarence
Майкл Шин

Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрMark
Олек Крупа

Олек Крупа

Olek Krupa
АктёрPolokov
Майкл Дженадри

Майкл Дженадри

Michael Genadry
АктёрBen

Сценаристы

Джин Ханфф Корелиц

Джин Ханфф Корелиц

Jean Hanff Korelitz
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Миано

Эндрю Миано

Andrew Miano
Продюсер
Пол Вайц

Пол Вайц

Paul Weitz
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа

Операторы

Деклан Куинн

Деклан Куинн

Declan Quinn
Оператор

Композиторы

Стефен Траск

Стефен Траск

Stephen Trask
Композитор