Экзамен для двоих
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Экзамен для двоих

Экзамен для двоих (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.12013, Admission
Мелодрама, Комедия102 мин18+

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О фильме

Полли Нельсон работает в приемной комиссии престижного университета, она — вершитель судеб многих подростков. Но как устроить собственную судьбу? Появление идеального мужчины вовсе не обещает мир и покой, наоборот, приносит в еe жизнь множество дурацких ситуаций и не всегда приятных сюрпризов. А тут ещe объявляется сын, которого Полли считала потерянным, и он, увы, далеко не отличник. Что спасать в первую очередь, карьеру или личную жизнь?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экзамен для двоих»