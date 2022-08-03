Экзамен для двоих (фильм, 2013) смотреть онлайн

Полли Нельсон работает в приемной комиссии престижного университета, она — вершитель судеб многих подростков. Но как устроить собственную судьбу? Появление идеального мужчины вовсе не обещает мир и покой, наоборот, приносит в еe жизнь множество дурацких ситуаций и не всегда приятных сюрпризов. А тут ещe объявляется сын, которого Полли считала потерянным, и он, увы, далеко не отличник. Что спасать в первую очередь, карьеру или личную жизнь?

