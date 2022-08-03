Экзамен для двоих (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.12013, Admission
Мелодрама, Комедия102 мин18+
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О фильме
Полли Нельсон работает в приемной комиссии престижного университета, она — вершитель судеб многих подростков. Но как устроить собственную судьбу? Появление идеального мужчины вовсе не обещает мир и покой, наоборот, приносит в еe жизнь множество дурацких ситуаций и не всегда приятных сюрпризов. А тут ещe объявляется сын, которого Полли считала потерянным, и он, увы, далеко не отличник. Что спасать в первую очередь, карьеру или личную жизнь?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актриса
Тина
Фей
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Нат
Вулф
- ТСАктёр
Траварис
Спирс
- Актриса
Глория
Рубен
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Актёр
Майкл
Шин
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- МДАктёр
Майкл
Дженадри
- ДХСценарист
Джин
Ханфф Корелиц
- Продюсер
Эндрю
Миано
- Продюсер
Пол
Вайц
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- СТКомпозитор
Стефен
Траск