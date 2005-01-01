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Эдисон

Эдисон (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Edison
Боевики95 мин18+

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Сюжет

Раскрыв логово коррумпированных полицейских, дерзкий молодой журналист Джош Поллак создает неожиданный союз с известным репортером и следователем. Предмет расследования Поллака — элитное подразделение полицейского спецназа города Эдисона, в распоряжении которого очень много всевозможного оружия. Начав расследование, он навлекает на себя гнев полицейского начальства, и когда в тюрьме устраняют единственного свидетеля, становится ясно, что следующей жертвой станет сам журналист...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эдисон»

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