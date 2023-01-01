Эд Вуд (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает истинную историю странной и пестрой жизни самой одиозной фигуры американского кино — Эда Вуда, признанного худшим режиссером за всю историю Голливуда!



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