Эд Вуд
Wink
Фильмы
Эд Вуд

Эд Вуд (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.51994, Ed Wood
Драмы, Комедии121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает истинную историю странной и пестрой жизни самой одиозной фигуры американского кино — Эда Вуда, признанного худшим режиссером за всю историю Голливуда!

Эд Вуд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эд Вуд»

Всё