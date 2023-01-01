Эд Вуд (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.51994, Ed Wood
Драмы, Комедии121 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает истинную историю странной и пестрой жизни самой одиозной фигуры американского кино — Эда Вуда, признанного худшим режиссером за всю историю Голливуда!
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- Актёр
Билл
Мюррей
- МСАктёр
Майк
Старр
- ГСАктёр
Г.Д.
Спрэдлин
- Д«Актёр
Джордж
«Энимал» Стил
- ЛМАктриса
Лиза
Мари
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- РГСценарист
Рудольф
Грэй
- Продюсер
Тим
Бёртон
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- МЛПродюсер
Майкл
Леманн
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- Композитор
Говард
Шор