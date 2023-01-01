Джон Уик 4 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Оставляя за собой горы трупов, Джон Уик продолжает скрываться от всевозможных наёмных убийц, и теперь охоту на него возглавляет молодой и честолюбивый член Правления по имени Маркиз. Два управляющих отелями «Континенталь» в Нью-Йорке и Осаке, решившие по старой дружбе помочь своенравному киллеру, уже жестоко за это поплатились, но внезапно Джон узнаёт способ выбраться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации.



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