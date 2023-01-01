Джон Уик 4 (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, John Wick: Chapter 4
Боевики, Триллеры18+
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Сюжет
Оставляя за собой горы трупов, Джон Уик продолжает скрываться от всевозможных наёмных убийц, и теперь охоту на него возглавляет молодой и честолюбивый член Правления по имени Маркиз. Два управляющих отелями «Континенталь» в Нью-Йорке и Осаке, решившие по старой дружбе помочь своенравному киллеру, уже жестоко за это поплатились, но внезапно Джон узнаёт способ выбраться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Чад
Стахелски
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Лоренс
Фишб�ёрн
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ШААктёр
Шамир
Андерсон
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- МСАктёр
Марко
Сарор
- Актёр
Хироюки
Санада
- Актёр
Иэн
Макшейн
- РСАктриса
Рина
Саваяма
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- ШХСценарист
Шей
Хаттен
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- НОМонтажёр
Нэйтан
Орлофф
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс