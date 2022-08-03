Джон Картер 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, John Carter 3D
Фантастика, Боевик127 мин12+
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О фильме
Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- Актёр
Тейлор
Китч
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- МЭСценарист
Марк
Эндрюс
- МШСценарист
Майкл
Шейбон
- ЭРСценарист
Эдгар
Райс Берроуз
- ЛКПродюсер
Линдси
Коллинз
- ДМПродюсер
Джим
Моррис
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- БРПродюсер
Боб
Роут
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МКАктриса дубляжа
Марианна
Коробейникова
- ЛНАктриса дубляжа
Лилиан
Наврозашвили
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- МХХудожник
Марк
Харрис
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ДАХудожник
Джозеф
А. Ходжес
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино