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Джон Картер 3D

Джон Картер 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, John Carter 3D
Фантастика, Боевик127 мин12+

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О фильме

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Картер 3D»