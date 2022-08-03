Джок (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Jock
Мультфильм, Приключения76 мин0+
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О фильме
История приключений очаровательного и бесстрашного пса по кличке Джок — самого младшего и, как оказалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения и невероятные испытания. Он станет сильным и отважным, храбрым и преданным — лучшим другом для своего юного хозяина.
СтранаЮАР, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb
- БААктёр
Брайан
Адамс
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актриса
Хелен
Хант
- Актёр
Тед
Дэнсон
- ДТАктёр
Десмонд
Туту
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- БНАктёр
Бонгани
Нксумало
- ТЛАктёр
Тео
Ланди
- МХАктриса
Макензи
Харт
- МЛСценарист
Мартин
Ламб
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- СЗАктёр дубляжа
Сергей
Заморев
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДДМонтажёр
Джейсон
Декер
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт