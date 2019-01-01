Джентльмены (в переводе Гоблина) (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комбо, которого ждали. Триумфальное возвращение Гая Ричи к прославившему его жанру черной криминальной комедии теперь и в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова, благодаря которому твор�чество режиссера особенно полюбилось российским зрителям. Внимание: ненормативная лексика!



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