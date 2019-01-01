9.42019, The Gentlemen
Криминал, Боевики108 мин18+
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Джентльмены (в переводе Гоблина) (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Комбо, которого ждали. Триумфальное возвращение Гая Ричи к прославившему его жанру черной криминальной комедии теперь и в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова, благодаря которому твор�чество режиссера особенно полюбилось российским зрителям. Внимание: ненормативная лексика!
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Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Генри
Голдинг
- Актёр
Хью
Грант
- МДАктриса
Мишель
Докери
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Эдди
Марсан
- ДВАктёр
Джейсон
Вонг
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Лин
Рене
- Сценарист
Гай
Ричи
- АЭСценарист
Айван
Эткинсон
- МДСценарист
Марн
Дэвис
- ЛБСценарист
Лорен
Бонд
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Билл
Блок
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед