Джентльмены (в переводе Гоблина)
Wink
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Джентльмены (в переводе Гоблина)
9.42019, The Gentlemen
Криминал, Боевики108 мин18+

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Джентльмены (в переводе Гоблина) (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комбо, которого ждали. Триумфальное возвращение Гая Ричи к прославившему его жанру черной криминальной комедии теперь и в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова, благодаря которому творчество режиссера особенно полюбилось российским зрителям. Внимание: ненормативная лексика!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены (в переводе Гоблина)»

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