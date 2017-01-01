Дюнкерк (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Dunkirk
Военные, Исторические102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Союзные войска оказались блокированы в районе приморского города Дюнкерк. Для их спасения была развернута грандиозная операция по эвакуации.
Дюнкерк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Нидерланды, Франция, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- ФУАктёр
Финн
Уайтхед
- Актёр
Том
Глинн-Карни
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- ГСАктёр
Гарри
Стайлс
- Актёр
Анайрин
Барнард
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- Актёр
Барри
Кеоган
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ЭГПродюсер
Эрвин
Годшалк
- ДМПродюсер
Джэйк
Майерс
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Мартьянов
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ЭКХудожник
Эггерт
Кетилссон
- ЭОХудожник
Эрик
Осуски
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер