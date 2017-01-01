Дюнкерк
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Дюнкерк

Дюнкерк (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Dunkirk
Военные, Исторические102 мин18+

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Сюжет

Союзные войска оказались блокированы в районе приморского города Дюнкерк. Для их спасения была развернута грандиозная операция по эвакуации.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дюнкерк»

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