Биография

Том Глинн-Карни — британский актер. Награжден премией газеты Evening Standard. Родился в Солфорде 7 февраля 1995 года. Стал профессиональным актером, закончив колледж исполнительских искусств в Пендлтоне и школу музыки и театра в Гилдхолле, в которой также учились Дэниел Крейг и Орландо Блум. Во время учебы молодой человек начал играть на театральной сцене. Позже он исполнял роли в постановках лондонского и бродвейского театров. Том Глинн-Карни — восходящая звезда британского кинематографа, и в его фильмографии практически нет проходных работ. Актер играл в сериалах «Катастрофа», «Последний пост», «Домина», «CAC: Неизвестные герои», «Дом Дракона», «Пристань». Также его можно увидеть в картинах «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Король Англии» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном, «Толкин» с Николасом Холтом и Лили Коллинз.