Актёры и съёмочная группа фильма «Двойной КОПец»

Актёры
АктёрJimmy
Брюс УиллисBruce Willis
АктёрPaul
Трэйси МорганTracy Morgan
АктёрBarry Mangold
Адам БродиAdam Brody
АктёрHunsaker
Кевин ПоллакKevin Pollak
АктёрPoh Boy (в титрах: Guillermo Díaz)
Гильермо ДиасGuillermo Diaz
АктёрDave
Шонн Уильям СкоттSeann William Scott
АктрисаAva
Мишель ТрахтенбергMichelle Trachtenberg
АктёрRoy
Джейсон ЛиJason Lee
АктрисаDebbie
Рашида ДжонсRashida Jones
АктёрJuan