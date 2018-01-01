Wink
Фильмы
Двойной КОПец
Актёры и съёмочная группа фильма «Двойной КОПец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойной КОПец»

Режиссёры

Кевин Смит

Kevin Smith
Режиссёр

Актёры

Брюс Уиллис

Bruce Willis
АктёрJimmy
Трэйси Морган

Tracy Morgan
АктёрPaul
Адам Броди

Adam Brody
АктёрBarry Mangold
Кевин Поллак

Kevin Pollak
АктёрHunsaker
Гильермо Диас

Guillermo Diaz
АктёрPoh Boy (в титрах: Guillermo Díaz)
Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрDave
Мишель Трахтенберг

Michelle Trachtenberg
АктрисаAva
Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрRoy
Рашида Джонс

Rashida Jones
АктрисаDebbie
Кори Фернандез

Cory Fernandez
АктёрJuan

Сценаристы

Робб Каллен

Robb Cullen
Сценарист
Марк Каллен

Mark Cullen
Сценарист

Продюсеры

Марк Каллен

Mark Cullen
Продюсер
Робб Каллен

Robb Cullen
Продюсер
Марк Э. Платт

Marc E. Platt
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кевин Смит

Kevin Smith
Монтажёр

Операторы

Дэвид Клайн

David Klein
Оператор

Композиторы

Харольд Фальтермайер

Harold Faltermeyer
Композитор