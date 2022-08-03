Двойной КОПец (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.92010, Cop Out
Боевик, Детектив103 мин18+
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О фильме
История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актёр
Кевин
Поллак
- ГДАктёр
Гильермо
Диас
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актриса
Рашида
Джонс
- КФАктёр
Кори
Фернандез
- РКСценарист
Робб
Каллен
- Сценарист
Марк
Каллен
- Продюсер
Марк
Каллен
- РКПродюсер
Робб
Каллен
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Монтажёр
Кевин
Смит
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер