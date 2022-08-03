Двойной КОПец (фильм, 2010) смотреть онлайн

История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах.



