Двойной КОПец
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Двойной КОПец

Двойной КОПец (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.92010, Cop Out
Боевик, Детектив103 мин18+

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О фильме

История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойной КОПец»