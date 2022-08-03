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Двое во вселенной

Двое во вселенной (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, La corrispondenza
Драма, Мелодрама116 мин18+

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О фильме

Эд и Эми — ученый и студентка, изучающие теорию струн и космических двойников, вселенную и параллельные измерения. Они — родственные души, созданные друг для друга. Их любовь не знает границ и расстояний. Но внезапно Эд исчезает. И все, что у нее остается — это регулярно приходящие от него послания. В какую игру втягивают Эми? Эксперимент ученого, решившего скрыться от мира? Или игру высших сил, посылающих ей любимого в чужих обличьях? Или она продолжает видеть свет погасшей звезды?

Страна
Италия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двое во вселенной»