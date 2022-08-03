Двое во вселенной (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, La corrispondenza
Драма, Мелодрама116 мин18+
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О фильме
Эд и Эми — ученый и студентка, изучающие теорию струн и космических двойников, вселенную и параллельные измерения. Они — родственные души, созданные друг для друга. Их любовь не знает границ и расстояний. Но внезапно Эд исчезает. И все, что у нее остается — это регулярно приходящие от него послания. В какую игру втягивают Эми? Эксперимент ученого, решившего скрыться от мира? Или игру высших сил, посылающих ей любимого в чужих обличьях? Или она продолжает видеть свет погасшей звезды?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джузеппе
Торнаторе
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Ольга
Куриленко
- СДАктёр
Саймон
Джонс
- ДУАктёр
Джим
Уоррен
- ШМАктриса
Шона
МакДональд
- ОСАктёр
Оскар
Сандерс
- ПКАктёр
Паоло
Калабрези
- АСАктриса
Анна
Савва
- ИКАктриса
Ирина
Карачёва
- СМАктёр
Сэмми
Морено
- Сценарист
Джузеппе
Торнаторе
- Продюсер
Изабелла
Кокуцца
- АППродюсер
Артуро
Палья
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ДЕАктёр дубляжа
Данила
Ефремов
- ЛДХудожник
Лучио
Ди Доменико
- МКМонтажёр
Массимо
Квалья
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе