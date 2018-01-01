Wink
Фильмы
Двое во вселенной
Актёры и съёмочная группа фильма «Двое во вселенной»

Актёры и съёмочная группа фильма «Двое во вселенной»

Режиссёры

Джузеппе Торнаторе

Джузеппе Торнаторе

Giuseppe Tornatore
Режиссёр

Актёры

Джереми Айронс

Джереми Айронс

Jeremy Irons
АктёрEd Phoerum
Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

АктрисаAmy Ryan
Саймон Джонс

Саймон Джонс

Simon Johns
АктёрJason (в титрах: Simon Anthon Johns)
Джим Уоррен

Джим Уоррен

James Warren
АктёрRick
Шона МакДональд

Шона МакДональд

Shauna Macdonald
АктрисаVictoria
Оскар Сандерс

Оскар Сандерс

Oscar Sanders
АктёрNicholas
Паоло Калабрези

Паоло Калабрези

Paolo Calabresi
АктёрPrescatore Ottavio
Анна Савва

Анна Савва

Anna Savva
АктрисаAngela (в титрах: Anne Christina Savva)
Ирина Карачёва

Ирина Карачёва

Irina Karachova
АктрисаMamma di Amy (в титрах: Irina Karatcheva)
Сэмми Морено

Сэмми Морено

Sammy Moreno
АктёрRagazzo Consegne

Сценаристы

Джузеппе Торнаторе

Джузеппе Торнаторе

Giuseppe Tornatore
Сценарист

Продюсеры

Изабелла Кокуцца

Изабелла Кокуцца

Isabella Cocuzza
Продюсер
Артуро Палья

Артуро Палья

Arturo Paglia
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Данила Ефремов

Данила Ефремов

Актёр дубляжа

Художники

Лучио Ди Доменико

Лучио Ди Доменико

Lucio Di Domenico
Художник

Монтажёры

Массимо Квалья

Массимо Квалья

Massimo Quaglia
Монтажёр

Композиторы

Эннио Морриконе

Эннио Морриконе

Ennio Morricone
Композитор