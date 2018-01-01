WinkФильмыДвое во вселеннойАктёры и съёмочная группа фильма «Двое во вселенной»
Актёры и съёмочная группа фильма «Двое во вселенной»
Актёры
АктёрEd Phoerum
Джереми АйронсJeremy Irons
АктрисаAmy Ryan
Ольга Куриленко
АктёрJason (в титрах: Simon Anthon Johns)
Саймон ДжонсSimon Johns
АктёрRick
Джим УорренJames Warren
АктрисаVictoria
Шона МакДональдShauna Macdonald
АктёрNicholas
Оскар СандерсOscar Sanders
АктёрPrescatore Ottavio
Паоло КалабрезиPaolo Calabresi
АктрисаAngela (в титрах: Anne Christina Savva)
Анна СавваAnna Savva
АктрисаMamma di Amy (в титрах: Irina Karatcheva)
Ирина КарачёваIrina Karachova
АктёрRagazzo Consegne