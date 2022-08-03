Две королевы (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, Mary Queen of Scots
Драма, Биография119 мин18+
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О фильме
Переосмысленная история противостояния Елизаветы I и Марии Стюарт. Середина XVI века. Овдовевшая Мария Стюарт возвращается из Франции в Шотландию, чтобы взойти на престол, принадлежащий ей по праву крови. Ее ждут придворные заговоры, подковерные интриги и вражда с английской королевой.
СтранаКитай, Великобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДРРежиссёр
Джози
Рурк
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- Актриса
Марго
Робби
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- Актёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Гай
Пирс
- АБАктриса
Анджела
Бэйн
- РКАктёр
Ричард
Кэнт
- ГРАктёр
Гай
Риз
- ТПАктёр
Том
Петти
- БУСценарист
Бо
Уиллимон
- ДГСценарист
Джон
Гай
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ДКХудожница
Джина
Кромуэлл
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер