Две королевы
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Две королевы

Две королевы (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Mary Queen of Scots
Драма, Биография119 мин18+

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О фильме

Переосмысленная история противостояния Елизаветы I и Марии Стюарт. Середина XVI века. Овдовевшая Мария Стюарт возвращается из Франции в Шотландию, чтобы взойти на престол, принадлежащий ей по праву крови. Ее ждут придворные заговоры, подковерные интриги и вражда с английской королевой.

Страна
Китай, Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Две королевы»