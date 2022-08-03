Две королевы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Переосмысленная история противостояния Елизаветы I и Марии Стюарт. Середина XVI века. Овдовевшая Мария Стюарт возвращается из Франции в Шотландию, чтобы взойти на престол, принадлежащий ей по праву крови. Ее ждут придворные заговоры, подковерные интриги и вражда с английской королевой.

