Wink
Фильмы
Две королевы
Актёры и съёмочная группа фильма «Две королевы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Две королевы»

Режиссёры

Джози Рурк

Джози Рурк

Josie Rourke
Режиссёр

Актёры

Сирша Ронан

Сирша Ронан

Saoirse Ronan
АктрисаMary Stuart
Марго Робби

Марго Робби

Margot Robbie
АктрисаQueen Elizabeth I
Джек Лауден

Джек Лауден

Jack Lowden
АктёрHenry Darnley
Джо Элвин

Джо Элвин

Joe Alwyn
АктёрRobert Dudley
Дэвид Теннант

Дэвид Теннант

David Tennant
АктёрJohn Knox
Гай Пирс

Гай Пирс

Guy Pearce
АктёрWilliam Cecil
Анджела Бэйн

Анджела Бэйн

Angela Bain
АктрисаSnuffer Woman
Ричард Кэнт

Ричард Кэнт

Richard Cant
АктёрThomas Andrews
Гай Риз

Гай Риз

Guy Rhys
АктёрEarl of Kent
Том Петти

Том Петти

Thom Petty
АктёрEarl of Shrewsbury

Сценаристы

Бо Уиллимон

Бо Уиллимон

Beau Willimon
Сценарист
Джон Гай

Джон Гай

John Guy
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Лиза Чейсин

Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Егор Васильев

Егор Васильев

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Художники

Тоби Бриттон

Тоби Бриттон

Toby Britton
Художник
Александра Бирн

Александра Бирн

Alexandra Byrne
Художница
Джина Кромуэлл

Джина Кромуэлл

Gina Cromwell
Художница

Монтажёры

Крис Дикенс

Крис Дикенс

Chris Dickens
Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

Джон Мэтисон

John Mathieson
Оператор

Композиторы

Макс Рихтер

Макс Рихтер

Max Richter
Композитор