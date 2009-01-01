Душевная кухня
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Душевная кухня

Душевная кухня (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.92009, Soul Kitchen
Драмы, Комедии95 мин18+

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Сюжет

Зинос Казанзакис держит не слишком людный (чтобы не сказать медленно загибающийся) ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются нехитрой стряпней его собственного приготовления и наизусть знают меню, состоящее из нескольких строк на одном листке. Тихая жизнь идет своим чередом, пока на голову Зиноса не сваливаются все 33 несчастья. Из тюрьмы в «увольнительные» начинает регулярно выходить его беспутный брат.

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Информация

Страна
Германия, Италия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Душевная кухня»

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