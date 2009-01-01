Душевная кухня (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.92009, Soul Kitchen
Драмы, Комедии95 мин18+
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Сюжет
Зинос Казанзакис держит не слишком людный (чтобы не сказать медленно загибающийся) ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются нехитрой стряпней его собственного приготовления и наизусть знают меню, состоящее из нескольких строк на одном листке. Тихая жизн�ь идет своим чередом, пока на голову Зиноса не сваливаются все 33 несчастья. Из тюрьмы в «увольнительные» начинает регулярно выходить его беспутный брат.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Фатих
Акин
- Актёр
Адам
Боусдукс
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- Актриса
Фелина
Рогган
- Актриса
Анна
Бедерке
- БЮАктёр
Бироль
Юнель
- ДГАктриса
Дорка
Гриллуш
- ВВАктёр
Вотан
Вильке Мёринг
- ЛГАктёр
Лукас
Грегорович
- ДГАктёр
Демир
Гёкгель
- ДААктёр
Джем
Акин
- Сценарист
Фатих
Акин
- Сценарист
Адам
Боусдукс
- Продюсер
Фатих
Акин
- КМПродюсер
Клаус
Маек
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- СТХудожник
Сет
Тернер
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Бёрд
- РКОператор
Райнер
Клаусманн