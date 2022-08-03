9.52021, Friends Reunion Special
Документальный, Биография39 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Друзья: Воссоединение (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Событие, которого ждал весь мир. Специальный эпизод легендарного ситкома, история которого началась в 90-е и продолжается по сей день, ведь пересматривать «Друзей» можно бесконечно. Главные звезды шоу Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Мэттью Перри вновь собрались вместе в декорациях сериала, чтобы вспомнить, как проходили съемки, и обсудить своих персонажей.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Документальный, Биография
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb