Друзья: Воссоединение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Событие, которого ждал весь мир. Специальный эпизод легендарного ситкома, история которого началась в 90-е и продолжается по сей день, ведь пересматривать «Друзей» можно бесконечно. Главные звезды шоу Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Мэттью Перри вновь собрались вместе в декорациях сериала, чтобы вспомнить, как проходили съемки, и обсудить своих персонажей.

