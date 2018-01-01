Актёры и съёмочная группа фильма «Друг»
Режиссёры
Актёры
АктёрКолюн
Сергей Шакуров
Актёрпёс Друг
Василий Ливанов
Актрисахозяйка Джери
Елена Соловей
АктёрАндреич
Игорь Ясулович
АктёрМитька
Виктор Уральский
Актёрхозяин Друга
Анатолий Ромашин
Актриса
Галина Польских
Актрисабывшая жена Колюна
Татьяна Кочемасова
Актриса
Наталья Коренченко
Актриса
Софья Горшкова
Актёркавказец Акциян
Мирча Соцки-Войническу
Актрисастаруха во дворе
Александра Харитонова
Актёр
Александр Стариков
Актриса
Зоя Исаева
Актриса
Татьяна Степанова
Актрисаработница химчистки