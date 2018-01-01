Wink
Друг
Актёры и съёмочная группа фильма «Друг»

Режиссёры

Леонид Квинихидзе

Режиссёр

Актёры

Сергей Шакуров

АктёрКолюн
Василий Ливанов

Актёрпёс Друг
Елена Соловей

Актрисахозяйка Джери
Игорь Ясулович

АктёрАндреич
Виктор Уральский

АктёрМитька
Анатолий Ромашин

Актёрхозяин Друга
Галина Польских

Актриса
Татьяна Кочемасова

Актрисабывшая жена Колюна
Наталья Коренченко

Актриса
Софья Горшкова

Актриса
Мирча Соцки-Войническу

Актёркавказец Акциян
Александра Харитонова

Актрисастаруха во дворе
Александр Стариков

Актёр
Зоя Исаева

Актриса
Татьяна Степанова

Актриса
Екатерина Куравлева

Актрисаработница химчистки

Сценаристы

Эдуард Акопов

Сценарист

Продюсеры

Владимир Чудовский

Продюсер

Монтажёры

Инесса Брожовская

Монтажёр

Операторы

Евгений Гуслинский

Оператор

Композиторы

Александр Розенбаум

Композитор