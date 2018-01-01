Биография

Александр Розенбаум — автор и исполнитель собственных песен, композитор, поэт, актер. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России. Обладатель ряда медалей и орденов «За заслуги перед Отечеством», премии «Человек года», трех «Золотых граммофонов», награды «Шансон года». Родился в Ленинграде 13 сентября 1951 года. С 5 лет будущий артист начал заниматься музыкой, позже пошел учиться в музыкальную школу. В старших классах участвовал в творческих вечерах, посещал конкурсы самодеятельности. Одновременно с этим занимался в вечернем музыкальном училище. В 1968 году поступил в медицинский вуз. После его окончания работал в скорой помощи, но при этом продолжал занятия в музыкальном училище. В это же время начал писать первые песни. Сначала исполнял их для друзей, иногда участвовал в любительских спектаклях. На профессиональную эстраду попал только в 80-е годы. Тогда он играл в нескольких популярных на то время коллективах. Сольную карьеру начал в 1983 году — исполняет песни в жанре шансон. Александра часто можно увидеть в качестве ведущего торжественных мероприятий. Кроме того, он периодически участвует в ТВ-шоу как представитель жюри. Александр Розенбаум снялся в 9 фильмах, среди которых «Афганский излом», «Не хлебом единым» и прочие. В кино играет как самого себя, так и типажных персонажей. Его песни звучат в советских и русских фильмах. Об Александре снято 15 документальных картин.