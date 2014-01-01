Дракула (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Дракула» — фэнтезийный боевик 2014 года со звездой «Хоббита» Люком Эвансом, где мифы о вампирах переплетаются с историческими событиями. «Дракула» сочетает эпические сражения с личной трагедией, показывая цену власти.
Влад Цепеш, правитель Валахии, противостоит могущественному султану, требующему дань в виде тысячи мальчиков, включая сына князя. Отказавшись подчиниться, Влад объявляет войну, несмотря на численное превосходство врага. В отчаянии он обращается к таинственному существу, обитающему в пещере. Сделка с этим созданием дает князю невероятную силу, но ставит под угрозу его душу. Теперь Влад должен защитить семью и народ, балансируя между человечностью и тьмой.
«Дракула» — история о князе, чья борьба за свободу своего народа приводит к роковому выбору. Фильм рисует мрачную картину, где героизм граничит с проклятием, а битвы за власть и выживание оставляют неизгладимый след в судьбе героя.
Дракула смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГШРежиссёр
Гари
Шор
- Актёр
Люк
Эванс
- Актриса
Сара
Гадон
- Актёр
Доминик
Купер
- АПАктёр
Арт
Паркинсон
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- ДМАктёр
Дирмед
Мёрта
- ПКАктёр
Пол
Кэй
- УХАктёр
Уильям
Хьюстон
- НХАктёр
Ной
Хантли
- Актёр
Ронан
Вайберт
- БССценарист
Брэм
Стокер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- БЛПродюсер
Бобби
Ли
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Маневич
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- ЛМХудожник
Луиджи
Маркионе
- НДХудожница
Найла
Диксон
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- Композитор
Рамин
Джавади