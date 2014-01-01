Дракула (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фильм «Дракула» — фэнтезийный боевик 2014 года со звездой «Хоббита» Люком Эвансом, где мифы о вампирах переплетаются с историческими событиями. «Дракула» сочетает эпические сражения с личной трагедией, показывая цену власти.



Влад Цепеш, правитель Валахии, противостоит могущественному султану, требующему дань в виде тысячи мальчиков, включая сына князя. Отказавшись подчиниться, Влад объявляет войну, несмотря на численное превосходство врага. В отчаянии он обращается к таинственному существу, обитающему в пещере. Сделка с этим созданием дает князю невероятную силу, но ставит под угрозу его душу. Теперь Влад должен защитить семью и народ, балансируя между человечностью и тьмой.



«Дракула» — история о князе, чья борьба за свободу своего народа приводит к роковому выбору. Фильм рисует мрачную картину, где героизм граничит с проклятием, а битвы за власть и выживание оставляют неизгладимый след в судьбе героя.



