Дракула
Дракула

Дракула (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.32014, Dracula Untold
Ужасы, Военный88 мин12+

О фильме

Фильм «Дракула» — фэнтезийный боевик 2014 года со звездой «Хоббита» Люком Эвансом, где мифы о вампирах переплетаются с историческими событиями. «Дракула» сочетает эпические сражения с личной трагедией, показывая цену власти.

Влад Цепеш, правитель Валахии, противостоит могущественному султану, требующему дань в виде тысячи мальчиков, включая сына князя. Отказавшись подчиниться, Влад объявляет войну, несмотря на численное превосходство врага. В отчаянии он обращается к таинственному существу, обитающему в пещере. Сделка с этим созданием дает князю невероятную силу, но ставит под угрозу его душу. Теперь Влад должен защитить семью и народ, балансируя между человечностью и тьмой.

«Дракула» — история о князе, чья борьба за свободу своего народа приводит к роковому выбору. Фильм рисует мрачную картину, где героизм граничит с проклятием, а битвы за власть и выживание оставляют неизгладимый след в судьбе героя.

Страна
США
Жанр
Военный, Ужасы, Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула»