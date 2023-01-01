Дракон: История Брюса Ли (фильм, 1993) смотреть онлайн
8.11993, Dragon: The Bruce Lee Story
Боевики, Мелодрамы114 мин12+
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Сюжет
Мистика и реальность переплетаются друг с другом, и Брюс Ли, великий «маленький дракон», вступает в бой не только с окружающей действительностью, но и с демоном преследующих его кошмаров.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- ДСАктёр
Джейсон
Скотт Ли
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- РВАктёр
Роберт
Вагнер
- МЛАктриса
Майкл
Лернд
- НКАктриса
Нэнси
Кван
- ЛКАктёр
Лим
Кай Тун
- РЯАктёр
Рик
Янг
- ВЛАктёр
Ван
Лоюн
- СМАктёр
Стерлинг
Мейсер мл.
- СТАктёр
Свен-Оле
Торсен
- ЭХСценарист
Эдвард
Хмара
- Сценарист
Роб
Коэн
- РКСценарист
Роберт
Клауз
- Продюсер
Раффаэлла
Де Лаурентис
- ДБПродюсер
Джон
Бэдэм
- ХХПродюсер
Хестер
Харгетт
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ДЛХудожница
Дэйна
Ли
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман