Довлатов HD
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Довлатов HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Довлатов HD
Драма, Биография121 мин18+

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О фильме

В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

Страна
Сербия, Россия, Польша
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Довлатов HD»