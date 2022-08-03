Довлатов HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Довлатов HD
Драма, Биография121 мин18+
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О фильме
В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Герман мл.
- ММАктёр
Милан
Марич
- Актёр
Данила
Козловский
- ХСАктриса
Хелена
Суецка
- ЕГАктриса
Ева
Герр
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актёр
Антон
Шагин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Елена
Лядова
- ИМАктёр
Игорь
Митюшкин
- ПГАктёр
Пётр
Гонсовский
- АГСценарист
Алексей
Герман мл.
- ЮТСценарист
Юлия
Тупикина
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ДЯПродюсер
Дариуш
Яблонски
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ИРАктриса дубляжа
Ирина
Ракшина
- ВПАктриса дубляжа
Варвара
Павлова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Марьянов
- Актёр дубляжа
Сергей
Мардарь
- ЕОХудожница
Елена
Окопная
- ДГМонтажёр
Дарья
Гладышева
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- ЛЖОператор
Лукаш
Жаль