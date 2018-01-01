Wink
Фильмы
Дорогой диктатор
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой диктатор»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой диктатор»

Режиссёры

Джо Сиракьюз

Джо Сиракьюз

Joe Syracuse
Режиссёр

Актёры

Майкл Кейн

Майкл Кейн

Michael Caine
АктёрGeneral Anton Vincent
Одейя Раш

Одейя Раш

Odeya Rush
АктрисаTatiana Mills
Кэти Холмс

Кэти Холмс

Katie Holmes
АктрисаDarlene Mills
Сет Грин

Сет Грин

Seth Green
АктёрDr. Charles Seaver
Джейсон Биггз

Джейсон Биггз

Jason Biggs
АктёрMr. Spines
Адриан Ву

Адриан Ву

Adrian Voo
АктёрNeighbor
Джексон Бирд

Джексон Бирд

Jackson Beard
АктёрDenny
Джордин Каврос

Джордин Каврос

Jordyn Cavros
АктрисаGigi
Фиш Мирр

Фиш Мирр

Fish Myrr
АктёрSarvia (в титрах: Fish Myrr)
Ханна Джой Браун

Ханна Джой Браун

Hannah Joy Brown
АктрисаChivas

Сценаристы

Джо Сиракьюз

Джо Сиракьюз

Joe Syracuse
Сценарист

Продюсеры

Роберт Огден Барнум

Роберт Огден Барнум

Robert Ogden Barnum
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Токарев

Борис Токарев

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Роман Куперман

Роман Куперман

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа

Художники

Роджер Дж. Форкер

Роджер Дж. Форкер

Roger J. Forker
Художник

Монтажёры

Кент Бейда

Кент Бейда

Kent Beyda
Монтажёр