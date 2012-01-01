Домашняя работа (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Джордж не видит смысла в жизни, школе и домашней работе. Он считает, что люди рождаются и умирают в одиночестве, все остальное – иллюзия. Но затем он встречает девушку Салли, и у него появляется причина посещать занятия и заводить друзей, хоть он и не готов признаться ей в своих чувствах.



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