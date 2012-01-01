Wink
Фильмы
Домашняя работа

Домашняя работа (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Art of Getting By
Драмы, Мелодрамы80 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джордж не видит смысла в жизни, школе и домашней работе. Он считает, что люди рождаются и умирают в одиночестве, все остальное – иллюзия. Но затем он встречает девушку Салли, и у него появляется причина посещать занятия и заводить друзей, хоть он и не готов признаться ей в своих чувствах.

Домашняя работа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Домашняя работа»

Всё