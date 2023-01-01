Биография

Сэм Робардс – актер американского кино, телевидения и театра. Родился в 1961 году в Нью-Йорке. Номинант престижной театральной награды «Тони» за игру в спектакле, поставленному на Бродвее (2002). Родителями Сэма Робардса была звездная актерская пара Джейсона Робардса и Лорен Бэколл. Он получил образование в Колледже Сары Лоуренс. Первая постановка, в которой Сэм Робардс поучаствовал как актер, была устроена в одном из нью-йоркских офф-Бродвеев (так называют театры с вместимостью в 100-499 зрителей), в кино с 1982 года. С первой женой познакомился на съемках, пара оформила развод в 1994 году, с 1997 года женат на Сидсель Дженсен, работающей в модельном бизнесе. Имеет трех сыновей, один из них – от первой жены. Первой ролью Сэма Робардса стала работа в кинофильме «Буря». По одному разу актер появился на киноэкране со своим отцом (кинокартина «Яркие огни, большой город») и с мамой («Высокая мода»). Наиболее известны среди картин с участием Сэма Робардса фильмы »Наркоз», «Искуственный разум», «Чужой билет», «Красота по-американски». Такте снимался в телесериалах (преимущественно в ролях второго плана): «Секс в большом городе», «Области тьмы» и т. д.