Нянька по вызову (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

После развода жизнь может повернуть в сторону, о которой вы даже не думали. По крайней мере, именно это произошло с героиней романтической комедии «Нянька по вызову» 2009 года.



Сэнди случайно узнает об измене мужа и, подав на развод, вместе с детьми переезжает из пригорода в Нью-Йорк. Здесь она снимает небольшую квартиру и в кафе пососедству знакомится с баристой Эрамом, чей неудачный брак тоже только что закончился. Сэнди предлагает новому приятелю работу — присмотреть за ее сыном и дочерью, пока она сама ищет работу. Поначалу дети воспринимают Эрама исключительно как няню, но со временем тот становится для них другом, почти членом семьи. Да и между Эрамом и Сэнди возникает химия, которую сложно назвать просто симпатией.



Удастся ли героям построить идеальные отношения, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если решите смотреть фильм «Нянька по вызову» на видеосервисе Wink.

