Нянька по вызову (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После развода жизнь может повернуть в сторону, о которой вы даже не думали. По крайней мере, именно это произошло с героиней романтической комедии «Нянька по вызову» 2009 года.
Сэнди случайно узнает об измене мужа и, подав на развод, вместе с детьми переезжает из пригорода в Нью-Йорк. Здесь она снимает небольшую квартиру и в кафе пососедству знакомится с баристой Эрамом, чей неудачный брак тоже только что закончился. Сэнди предлагает новому приятелю работу — присмотреть за ее сыном и дочерью, пока она сама ищет работу. Поначалу дети воспринимают Эрама исключительно как няню, но со временем тот становится для них другом, почти членом семьи. Да и между Эрамом и Сэнди возникает химия, которую сложно назвать просто симпатией.
Удастся ли героям построить идеальные отношения, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если решите смотреть фильм «Нянька по вызову» на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Барт
Фрейндлих
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- ЭЧАктёр
Эндрю
Черри
- КГАктриса
Келли
Гулд
- ЛУАктриса
Линн
Уитфилд
- КДАктриса
Кейт
Дженнингс Грант
- РКАктёр
Роб
Керкович
- Актёр
Сэм
Робардс
- ДШАктёр
Джон
Шнайдер
- Актриса
Джоанна
Глисон
- Сценарист
Барт
Фрейндлих
- Продюсер
Барт
Фрейндлих
- Продюсер
Марк
Гилл
- ТППродюсер
Тим
Перелл
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл