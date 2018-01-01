Wink
Дом свиданий
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом свиданий»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом свиданий»

Режиссёры

Сергей Газаров

Режиссёр

Актёры

Владимир Ильин

АктёрПутилин
Игорь Золотовицкий

Актёрагент Гайпель
Тимофей Трибунцев

Актёрагент Валет
Иван Агапов

Актёр
Ирина Апексимова

АктрисаШарлотта Куколева
Виктор Вержбицкий

Актёр
Игорь Воробьев

Актёр
Сергей Газаров

Актёриздатель Килин
Вячеслав Ганенко

Актёрлакей Фёдор
Ирина Гринёва

Актриса

Сценаристы

Мария Хмелик

Сценарист
Леонид Юзефович

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Продюсер
Сергей Даниелян

Продюсер
Арам Мовсесян

Продюсер
Юрий Мороз

Продюсер

Операторы

Вадим Алисов

Оператор

Композиторы

Алексей Айги

Композитор
Намгар Лхасаранова

Композитор