WinkФильмыДоктор ДулиттлАктёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл»
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл»
Режиссёры
Актёры
АктёрDr. John Dolittle
Эдди МерфиEddie Murphy
АктёрArcher Dolittle
Осси ДэвисOssie Davis
АктёрDr. Mark Weller
Оливер ПлаттOliver Platt
АктёрCalloway
Питер БойлPeter Boyle
АктёрDr. Gene 'Geno' Reiss
Ричард ШиффRichard Schiff
АктрисаLisa Dolittle
Кристен УилсонKristen Wilson
АктёрDr. Fish
Джеффри ТэмборJeffrey Tambor
АктрисаMaya Dolittle
Кайла ПрэттKyla Pratt
АктрисаCharisse Dolittle
РэйвенRaven
АктёрDr. Sam Litvack