Wink
Фильмы
Доктор Дулиттл
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл»

Режиссёры

Бетти Томас

Бетти Томас

Betty Thomas
Режиссёр

Актёры

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрDr. John Dolittle
Осси Дэвис

Осси Дэвис

Ossie Davis
АктёрArcher Dolittle
Оливер Платт

Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрDr. Mark Weller
Питер Бойл

Питер Бойл

Peter Boyle
АктёрCalloway
Ричард Шифф

Ричард Шифф

Richard Schiff
АктёрDr. Gene 'Geno' Reiss
Кристен Уилсон

Кристен Уилсон

Kristen Wilson
АктрисаLisa Dolittle
Джеффри Тэмбор

Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрDr. Fish
Кайла Прэтт

Кайла Прэтт

Kyla Pratt
АктрисаMaya Dolittle
Рэйвен

Рэйвен

Raven
АктрисаCharisse Dolittle
Стивен Гилборн

Стивен Гилборн

Steven Gilborn
АктёрDr. Sam Litvack

Сценаристы

Нат Молдин

Нат Молдин

Nat Mauldin
Сценарист

Продюсеры

Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Виктор Петров

Виктор Петров

Актёр дубляжа
Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Борис Кумаритов

Борис Кумаритов

Актёр дубляжа
Алексей Борзунов

Алексей Борзунов

Актёр дубляжа

Художники

Грег Папалиа

Грег Папалиа

Greg Papalia
Художник

Монтажёры

Питер Тешнер

Питер Тешнер

Peter Teschner
Монтажёр

Операторы

Рассел Бойд

Рассел Бойд

Russell Boyd
Оператор

Композиторы

Ричард Гиббс

Ричард Гиббс

Richard Gibbs
Композитор