Доктор Дулиттл (фильм, 1998) смотреть онлайн

Талантливый хирург вновь обнаруживает в себе способность разговаривать с животными, которую он подавил еще в детстве. Эди Мерфи в доброй и вдохновляющей комедии о любви к близким и взаимопомощи.



Еще в пять лет Джон Дулиттл осознал, что понимает язык животных. Но его родители были не в восторге от талантов сына, так что Джону пришлось забыть о своих уникальных способностях. Проходит много лет. Джон становится успешным частным хирургом, у него есть жена, две дочки и морская свинка Родни. Однажды Джон попадает в аварию, и чуть не сбивает бродячего пса, который отчитывает доктора за невнимательность. После с Джоном начинает разговаривать уже Родни. Не найдя другого объяснения происходящему, доктор Дулиттл уверяется в своем таланте и начинает помогать животным в беде, в первый раз за долгое время получая удовольствие от работы. Но не все окружающие готовы принять его способности.



Как умение разговаривать с животными повлияет на карьеру Джона, а также на его семью, расскажет фильм «Доктор Дулиттл», смотреть онлайн который можно на Wink.

