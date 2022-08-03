Добро пожаловать в Zомбилэнд
Wink
Фильмы
Добро пожаловать в Zомбилэнд

Добро пожаловать в Zомбилэнд (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.22009, Zombieland
Ужасы, Боевик84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После нашествия зомби в США небольшая группа выживших скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там будут в безопасности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд»