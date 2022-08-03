До самого конца (фильм, 2016) смотреть онлайн

После убийства Джона Ф. Кеннеди Линдон Джонсон одерживает сокрушительную победу на выборах 1964 года и становится президентом США. Фильм расскажет про смутный первый год в Белом доме и усилия Джонсона по скорейшему принятию беспрецедентного Акта о гражданских правах, призванного уничтожить расовую сегрегацию на юге США...

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