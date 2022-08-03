До самого конца (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.42016, All the Way
Драма, Биография126 мин18+
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О фильме
После убийства Джона Ф. Кеннеди Линдон Джонсон одерживает сокрушительную победу на выборах 1964 года и становится президентом США. Фильм расскажет про смутный первый год в Белом доме и усилия Джонсона по скорейшему принятию беспрецедентного Акта о гражданских правах, призванного уничтожить расовую сегрегацию на юге США...
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СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джей
Роуч
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Энтони
Маки
- Актриса
Мелисса
Лео
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Стивен
Рут
- ТВАктёр
Тодд
Викс
- Актёр
Рэй
Уайз
- Актёр
Кен
Дженкинс
- ДНАктёр
Дон
Норвуд
- РШСценарист
Роберт
Шенккан
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- ДРПродюсер
Джеффри
Ричардс
- Продюсер
Брайан
Крэнстон
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ДДОператор
Джим
Дено
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард