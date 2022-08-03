До самого конца
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До самого конца

До самого конца (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.42016, All the Way
Драма, Биография126 мин18+

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О фильме

После убийства Джона Ф. Кеннеди Линдон Джонсон одерживает сокрушительную победу на выборах 1964 года и становится президентом США. Фильм расскажет про смутный первый год в Белом доме и усилия Джонсона по скорейшему принятию беспрецедентного Акта о гражданских правах, призванного уничтожить расовую сегрегацию на юге США...
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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «До самого конца»