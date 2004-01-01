Дневник памяти (фильм, 2004) смотреть онлайн

Они встретились однажды летом и полюбили друг друга навсегда. Мелодрама «Дневник памяти» — фильм 2004 года, ставший классикой кинематографа. Главные роли в картине, основанной на бестселлере Николаса Спаркса, сыграли Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс.



Ной — простой парень с юга, Элли — девушка из богатой семьи. Их чувства пылают ярко, но ее родители против отношений, и влюбленные вынуждены расстаться. Годы спустя, уже будучи обрученной с другим, Элли случайно узнает, что Ной все это время не забывал ее. И перед девушкой встает выбор: спокойная обеспеченная жизнь или любовь, которая пережила годы, войну и разлуку.



Пронзительный, трогательный и романтичный — все это «Дневник памяти». Смотреть фильм стоит, если вы верите, что настоящие чувства не подвластны времени. Впрочем, если не верите, смотреть стоит тем более.



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