Дневник памяти (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Они встретились однажды летом и полюбили друг друга навсегда. Мелодрама «Дневник памяти» — фильм 2004 года, ставший классикой кинематографа. Главные роли в картине, основанной на бестселлере Николаса Спаркса, сыграли Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс.
Ной — простой парень с юга, Элли — девушка из богатой семьи. Их чувства пылают ярко, но ее родители против отношений, и влюбленные вынуждены расстаться. Годы спустя, уже будучи обрученной с другим, Элли случайно узнает, что Ной все это время не забывал ее. И перед девушкой встает выбор: спокойная обеспеченная жизнь или любовь, которая пережила годы, войну и разлуку.
Пронзительный, трогательный и романтичный — все это «Дневник памяти». Смотреть фильм стоит, если вы верите, что настоящие чувства не подвластны времени. Впрочем, если не верите, смотреть стоит тем более.
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Рейтинг
- Режиссёр
Ник
Кассаветис
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- ДГАктёр
Джеймс
Гарнер
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- Актёр
Сэм
Шепард
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- ТААктёр
Тим
Айви
- ДЛСценарист
Джереми
Левин
- ЯССценарист
Ян
Сарди
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Линн
Харрис
- Продюсер
Марк
Джонсон
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- А«Продюсер
Аврам
«Бутч» Каплан
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- СРХудожник
Скотт
Ритенер
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- РФОператор
Робер
Фресс
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман