Дилемма
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Дилемма

Дилемма (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Dilemma
Драма, Мелодрама106 мин18+

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О фильме

Главные герои истории — два друга и деловых компаньона Ронни и Ник. Однажды Ронни застукал жену друга с другим мужчиной и теперь мучается дилеммой: либо смолчать, либо рассказать обо всем обманутому товарищу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дилемма»