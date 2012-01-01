Диктатор (фильм, 2012) смотреть онлайн

Все совпадения случайны, все имена вымышлены. Черная комедия «Диктатор» — фильм о приключениях выдуманного правителя несуществующей страны, в которых так много узнаваемого. Сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в картине выступил известный британский актер Саша Барон Коэн.



Адмирал-генерал Аладин — деспот и балагур, который правит страной Вадия с поистине фараоновским размахом. Он безграмотен, капризен, но невероятно самоуверен. Когда мировое сообщество требует от Вадии отказаться от ядерной программы, Аладин отправляется в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН. Однако по прибытии он теряет все: его предают, лишают бороды и подменяют двойником. Так начинается путь диктатора среди простых американцев: вместо трона — работа на кухне, вместо культа личности — издевки и пренебрежение со стороны окружающих. Но даже в таких условиях Аладин не теряет блеска в глазах и готовности казнить неугодных.



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