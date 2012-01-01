Диктатор (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Все совпадения случайны, все имена вымышлены. Черная комедия «Диктатор» — фильм о приключениях выдуманного правителя несуществующей страны, в которых так много узнаваемого. Сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в картине выступил известный британский актер Саша Барон Коэн.
Адмирал-генерал Аладин — деспот и балагур, который правит страной Вадия с поистине фараоновским размахом. Он безграмотен, капризен, но невероятно самоуверен. Когда мировое сообщество требует от Вадии отказаться от ядерной программы, Аладин отправляется в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН. Однако по прибытии он теряет все: его предают, лишают бороды и подменяют двойником. Так начинается путь диктатора среди простых американцев: вместо трона — работа на кухне, вместо культа личности — издевки и пренебрежение со стороны окружающих. Но даже в таких условиях Аладин не теряет блеска в глазах и готовности казнить неугодных.
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Рейтинг
- ЛЧРежиссёр
Ларри
Чарльз
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- БЛАктёр
Бобби
Ли
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- Актриса
Кэтрин
Хан
- СМАктёр
Сет
Моррис
- Актёр
Адиль
Ахтар
- Актёр
Джон
Си Райли
- Сценарист
Саша
Барон Коэн
- АБСценарист
Алек
Берг
- ДМСценарист
Дэвид
Мэндел
- ДШСценарист
Джефф
Шаффер
- Продюсер
Саша
Барон Коэн
- АБПродюсер
Алек
Берг
- ЭХПродюсер
Энтони
Хайнс
- ДМПродюсер
Дэвид
Мэндел
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЛМХудожница
Лиза
Маринаццио
- КМХудожник
Карлос
Менендес
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ЭКМонтажёр
Эрик
Киссак
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ЭБКомпозитор
Эрран
Барон Коэн