Дикий, дикий Вест (фильм, 1999) смотреть онлайн

Два суперагента 70-х годов позапрошлого века, располагающие технологическими штучками, спасают президента США Гранта от злодея-изобретателя Лавлэйса, ведущего борьбу за обладание южными штатами. Один из суперагентов — лихой и обаятельный чернокожий стрелок Джим Уэст, а другой — Артемус Гордон, белый джентльмен с манерами англичанина.

