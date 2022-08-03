Дикий, дикий Вест (фильм, 1999) смотреть онлайн
7.91999, Wild Wild West
Фантастика, Комедия101 мин12+
О фильме
Два суперагента 70-х годов позапрошлого века, располагающие технологическими штучками, спасают президента США Гранта от злодея-изобретателя Лавлэйса, ведущего борьбу за обладание южными штатами. Один из суперагентов — лихой и обаятельный чернокожий стрелок Джим Уэст, а другой — Артемус Гордон, белый джентльмен с манерами англичанина.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
