Дикий, дикий Вест (фильм, 1999) смотреть онлайн

7.91999, Wild Wild West
Фантастика, Комедия101 мин12+

О фильме

Два суперагента 70-х годов позапрошлого века, располагающие технологическими штучками, спасают президента США Гранта от злодея-изобретателя Лавлэйса, ведущего борьбу за обладание южными штатами. Один из суперагентов — лихой и обаятельный чернокожий стрелок Джим Уэст, а другой — Артемус Гордон, белый джентльмен с манерами англичанина.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

