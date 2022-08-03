Приключенческая комедия с Таисией Вилковой о модели, которой приходится в одиночку выживать в суровой тайге. Алeне изменяет ее молодой человек. Пытаясь прийти в себя после предательства, она оказывается на вечеринке, где знакомится с обаятельным богачом Егором. Он предлагает ей слетать в Ниццу на частном самолете – и Алeна соглашается. Но сперва они приземляются в Якутии, где у Егора запланирована важная встреча, о которой он чуть не забыл. Чтобы загладить вину перед спутницей, Егор приглашает Алeну полюбоваться местной природой. Прямо посреди поездки он куда-то пропадает, и девушка остается одна в диких условиях. Сможет ли жительница мегаполиса Алена приспособиться к природе – узнаете онлайн из фильма «Дикая», который можно посмотреть на Wink.

