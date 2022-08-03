Дикая (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческая комедия с Таисией Вилковой о модели, которой приходится в одиночку выживать в суровой тайге. Алeне изменяет ее молодой человек. Пытаясь прийти в себя после предательства, она оказывается на вечеринке, где знакомится с обаятельным богачом Егором. Он предлагает ей слетать в Ниццу на частном самолете – и Алeна соглашается. Но сперва они приземляются в Якутии, где у Егора запланирована важная встреча, о которой он чуть не забыл. Чтобы загладить вину перед спутницей, Егор приглашает Алeну полюбоваться местной природой. Прямо посреди поездки он куда-то пропадает, и девушка остается одна в диких условиях. Сможет ли жительница мегаполиса Алена приспособиться к природе – узнаете онлайн из фильма «Дикая», который можно посмотреть на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Алексей
Кравченко
- ИПАктриса
Ильяна
Павлова
- Актёр
Игорь
Савочкин
- Актёр
Амаду
Мамадаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Красилов
- Актёр
Сергей
Двойников
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- Актёр
Тимур
Ефременков
- ДКАктриса
Дария
Кулиш
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Сценарист
Владимир
Котт
- Продюсер
Георгий
Малков
- КТПродюсер
Константин
Трофимов
- АВПродюсер
Артем
Ветров
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ЕМХудожница
Евгения
Малкова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Алексей
Чинцов