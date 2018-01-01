Wink
Фильмы
Дикая река
Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая река»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая река»

Режиссёры

Кёртис Хэнсон

Кёртис Хэнсон

Curtis Hanson
Режиссёр

Актёры

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаGail Hartman
Кевин Бейкон

Кевин Бейкон

Kevin Bacon
АктёрWade
Дэвид Стрэтэйрн

Дэвид Стрэтэйрн

David Strathairn
АктёрTom
Джон Си Райли

Джон Си Райли

John C. Reilly
АктёрTerry
Джозеф Маццелло

Джозеф Маццелло

Joseph Mazzello
АктёрRoarke Hartman
Стефани Сойер

Стефани Сойер

Stephanie Sawyer
АктрисаWilla
Бенджамин Брэтт

Бенджамин Брэтт

Benjamin Bratt
АктёрRanger Johnny
Уильям Лаккинг

Уильям Лаккинг

William Lucking
АктёрFrank
Элизабет Хоффман

Элизабет Хоффман

Elizabeth Hoffman
АктрисаGail's Mother
Виктор Гэллоуэй

Виктор Гэллоуэй

Victor Galloway
АктёрGail's Father (в титрах: Victor H. Galloway)

Сценаристы

Денис О’Нил

Денис О’Нил

Denis O'Neill
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Фостер

Дэвид Фостер

David Foster
Продюсер
Илона Херцберг

Илона Херцберг

Ilona Herzberg
Продюсер
Денис О’Нил

Денис О’Нил

Denis O'Neill
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Сергей Быстрицкий

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа

Художники

Марк В. Мэнсбридж

Марк В. Мэнсбридж

Mark W. Mansbridge
Художник
Марлен Стюарт

Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница

Монтажёры

Дэвид Бреннер

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр
Джо Хатшинг

Джо Хатшинг

Joe Hutshing
Монтажёр

Операторы

Роберт Элсвит

Роберт Элсвит

Robert Elswit
Оператор

Композиторы

Джерри Голдсмит

Джерри Голдсмит

Jerry Goldsmith
Композитор