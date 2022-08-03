Дикая река (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, The River Wild
Триллер, Криминал106 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Нельзя сказать, что Гейл счастлива в браке: они с мужем на грани развода. Но однажды она принимает судьбоносное для семьи решение: отправиться в путешествие по бурной реке, знакомой ей с молодых лет. Семейные дрязги отходят на второй план, когда куда большую опасность, чем дикая вода, начинают представлять люди, оказавшиеся рядом.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Джозеф
Маццелло
- ССАктриса
Стефани
Сойер
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- УЛАктёр
Уильям
Лаккинг
- ЭХАктриса
Элизабет
Хоффман
- ВГАктёр
Виктор
Гэллоуэй
- ДОСценарист
Денис
О’Нил
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- ДОПродюсер
Денис
О’Нил
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит