Дикая река (фильм, 1994) смотреть онлайн

Дикая река

1994, The River Wild
Триллер, Криминал106 мин12+

Нельзя сказать, что Гейл счастлива в браке: они с мужем на грани развода. Но однажды она принимает судьбоносное для семьи решение: отправиться в путешествие по бурной реке, знакомой ей с молодых лет. Семейные дрязги отходят на второй план, когда куда большую опасность, чем дикая вода, начинают представлять люди, оказавшиеся рядом.

Страна
США
Жанр
Приключения, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая река»