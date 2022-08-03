Дикая река (фильм, 1994) смотреть онлайн

Нельзя сказать, что Гейл счастлива в браке: они с мужем на грани развода. Но однажды она принимает судьбоносное для семьи решение: отправиться в путешествие по бурной реке, знакомой ей с молодых лет. Семейные дрязги отходят на второй план, когда куда большую опасность, чем дикая вода, начинают представлять люди, оказавшиеся рядом.

