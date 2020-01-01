Дикая парочка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Энтони и Розмари выросли на соседних фермах в окрестностях ирландского Малингара и с детства знают друг друга. Более того, Розмари почти 30 лет влюблена в соседа, да и он испытывает к ней симпатию, но почему-то никак не может решиться сделать первый шаг. Устав ждать инициативы от странного парня, Розмари отвечает на ухаживания заезжего красавца из Нью-Йорка – племянника отца Энтони. Может быть, теперь застенчивый фермер наконец-то осмелится признаться соседке в своих чувствах?



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