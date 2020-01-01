Дикая парочка (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, Wild Mountain Thyme
Драмы, Комедии98 мин18+
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Сюжет
Энтони и Розмари выросли на соседних фермах в окрестностях ирландского Малингара и с детства знают друг друга. Более того, Розмари почти 30 лет влюблена в соседа, да и он испытывает к ней симпатию, но почему-то никак не может решиться сделать первый шаг. Устав ждать инициативы от странного парня, Розмари отвечает на ухаживания заезжего красавца из Нью-Йорка – племянника отца Энтони. Может быть, теперь застенчивый фермер наконец-то осмелится признаться соседке в своих чувствах?
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Патрик Шэнли
- Актриса
Эмили
Блант
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ДМАктриса
Дирбла
Моллой
- ДРАктриса
Даниэль
Райан
- ДВАктёр
Дон
Вичерли
- КБАктриса
Клер
Баррет
- ДОАктёр
Дарра
О’Кейн
- ЭКАктриса
Эбигейл
Коберн
- ДПСценарист
Джон
Патрик Шэнли
- Продюсер
Энтони
Брегман
- МАПродюсер
Майкл
А. Хелфант
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ТЛХудожница
Триона
Лиллис
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- АУКомпозитор
Амелия
Уорнер