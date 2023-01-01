Дик Трэйси (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Тридцатые годы. Чикаго. В городе всем заправляет банда головорезов, которых никто не может остановить. Единственный, кому это под силу, — отважный сыщик Дик Трэйси. И он не отступит, даже если на его пути оказывается главарь мафии. Но сердце бесстрашного героя может не устоять перед чарами соблазнительной красотки…



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