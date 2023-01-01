Дик Трэйси (фильм, 1990) смотреть онлайн
7.71990, Dick Tracy
Боевики, Криминал100 мин12+
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Сюжет
Тридцатые годы. Чикаго. В городе всем заправляет банда головорезов, которых никто не может остановить. Единственный, кому это под силу, — отважный сыщик Дик Трэйси. И он не отступит, даже если на его пути оказывается главарь мафии. Но сердце бесстрашного героя может не устоять перед чарами соблазнительной красотки…
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УБРежиссёр
Уоррен
Битти
- УБАктёр
Уоррен
Битти
- Актёр
Аль
Пачино
- ГХАктриса
Гленн
Хедли
- Актриса
Мадонна
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЧКАктёр
Чарли
Корсмо
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- МДАктёр
Майкл
Дж. Поллард
- ДЭСценарист
Джек
Эппс мл.
- ЧГСценарист
Честер
Гулд
- УБПродюсер
Уоррен
Битти
- Продюсер
Джон
Ландау
- Продюсер
Арт
Линсон
- ФМПродюсер
Флойд
Матракс
- Актёр дубляжа
Валерий
Гаркалин
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЕКАктриса дубляжа
Елена
Кондратьева
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шагалова
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ХМХудожник
Харольд
Микелсон
- Художница
Милена
Канонеро
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман