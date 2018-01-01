Wink
Фильмы
Девушка в поезде
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка в поезде»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка в поезде»

Режиссёры

Тейт Тейлор

Тейт Тейлор

Tate Taylor
Режиссёр

Актёры

Эмили Блант

Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаRachel
Хейли Беннетт

Хейли Беннетт

Haley Bennett
АктрисаMegan
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон

Rebecca Ferguson
АктрисаAnna
Джастин Теру

Джастин Теру

Justin Theroux
АктёрTom
Люк Эванс

Люк Эванс

Luke Evans
АктёрScott
Эдгар Рамирес

Эдгар Рамирес

Edgar Ramírez
АктёрDr. Kamal Abdic (в титрах: Édgar Ramírez)
Лора Припон

Лора Припон

Laura Prepon
АктрисаCathy
Эллисон Дженни

Эллисон Дженни

Allison Janney
АктрисаDetective Riley
Даррен Голдштейн

Даррен Голдштейн

Darren Goldstein
АктёрMan in the Suit
Лиза Кудроу

Лиза Кудроу

Lisa Kudrow
АктрисаMartha

Сценаристы

Эрин Крессида Уилсон

Эрин Крессида Уилсон

Erin Cressida Wilson
Сценарист
Пола Хокинс

Пола Хокинс

Paula Hawkins
Сценарист

Продюсеры

Джаред ЛеБофф

Джаред ЛеБофф

Jared LeBoff
Продюсер
Марк Э. Платт

Марк Э. Платт

Marc E. Platt
Продюсер
Селия Д. Костас

Селия Д. Костас

Celia D. Costas
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Карина Фадеева

Карина Фадеева

Актриса дубляжа
Екатерина Виноградова

Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа

Художники

Энн Рот

Энн Рот

Ann Roth
Художница

Монтажёры

Эндрю Баклэнд

Эндрю Баклэнд

Andrew Buckland
Монтажёр
Майкл МакКаскер

Майкл МакКаскер

Michael McCusker
Монтажёр

Операторы

Шарлотта Брюус Кристенсен

Шарлотта Брюус Кристенсен

Charlotte Bruus Christensen
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор