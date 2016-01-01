Девушка в поезде (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Разведенная женщина в депрессии наблюдает из поезда за жизнью незнакомцев. Экранизация книжного бестселлера с Эмили Блант в главной роли. Из-за проблем с психическим здоровьем и частого употребления алкоголя Рэйчел бросает муж Том и уходит к другой. Она продолжает ежедневно следить за ним и его новой пассией из окна поезда по дороге в город, а также наблюдает за соседями Тома. Проезжая мимо их дома в очередной раз, она замечает, что у соседки Тома появляется любовник. Разъяренная Рэйчел выходит из поезда, чтобы высказать все свои мысли в лицо изменнице. Проснувшись на следующее утро в крови, женщина обнаруживает, что молодая девушка убита. Кто на самом деле виноват в смерти незнакомки? Ответ на этот вопрос узнаете в психологическом триллере, который уже ждет вас на нашем видеосервисе. Фильм «Девушка в поезде» 2016 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве только на Wink!
Рейтинг
- ТТРежиссёр
Тейт
Тейлор
- Актриса
Эмили
Блант
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актёр
Джастин
Теру
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- ЛПАктриса
Лора
Припон
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ДГАктёр
Даррен
Голдштейн
- Актриса
Лиза
Кудроу
- ЭСценарист
Эрин
Крессида Уилсон
- ПХСценарист
Пола
Хокинс
- ДЛПродюсер
Джаред
ЛеБофф
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Баклэнд
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман