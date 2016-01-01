Девушка в поезде (фильм, 2016) смотреть онлайн

Девушка в поезде
8.42016, The Girl on the Train
Триллер, Драма107 мин18+

О фильме

Разведенная женщина в депрессии наблюдает из поезда за жизнью незнакомцев. Экранизация книжного бестселлера с Эмили Блант в главной роли. Из-за проблем с психическим здоровьем и частого употребления алкоголя Рэйчел бросает муж Том и уходит к другой. Она продолжает ежедневно следить за ним и его новой пассией из окна поезда по дороге в город, а также наблюдает за соседями Тома. Проезжая мимо их дома в очередной раз, она замечает, что у соседки Тома появляется любовник. Разъяренная Рэйчел выходит из поезда, чтобы высказать все свои мысли в лицо изменнице. Проснувшись на следующее утро в крови, женщина обнаруживает, что молодая девушка убита. Кто на самом деле виноват в смерти незнакомки? Ответ на этот вопрос узнаете в психологическом триллере, который уже ждет вас на нашем видеосервисе. Фильм «Девушка в поезде» 2016 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве только на Wink!

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка в поезде»