Девушка в поезде (фильм, 2016) смотреть онлайн

Разведенная женщина в депрессии наблюдает из поезда за жизнью незнакомцев. Экранизация книжного бестселлера с Эмили Блант в главной роли. Из-за проблем с психическим здоровьем и частого употребления алкоголя Рэйчел бросает муж Том и уходит к другой. Она продолжает ежедневно следить за ним и его новой пассией из окна поезда по дороге в город, а также наблюдает за соседями Тома. Проезжая мимо их дома в очередной раз, она замечает, что у соседки Тома появляется любовник. Разъяренная Рэйчел выходит из поезда, чтобы высказать все свои мысли в лицо изменнице. Проснувшись на следующее утро в крови, женщина обнаруживает, что молодая девушка убита. Кто на самом деле виноват в смерти незнакомки? Ответ на этот вопрос узнаете в психологическом триллере, который уже ждет вас на нашем видеосервисе. Фильм «Девушка в поезде» 2016 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве только на Wink!

