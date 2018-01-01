Wink
Фильмы
Девушка моего лучшего друга
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка моего лучшего друга»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка моего лучшего друга»

Режиссёры

Ховард Дойч

Ховард Дойч

Howard Deutch
Режиссёр

Актёры

Дейн Кук

Дейн Кук

Dane Cook
АктёрTank
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон

Kate Hudson
АктрисаAlexis
Алек Болдуин

Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрProfessor Turner
Джейсон Биггз

Джейсон Биггз

Jason Biggs
АктёрDustin
Диора Бэрд

Диора Бэрд

Diora Baird
АктрисаRachel
Лиззи Каплан

Лиззи Каплан

Lizzy Caplan
АктрисаAmi
Рики Линдхоум

Рики Линдхоум

Riki Lindhome
АктрисаHilary
Мини Анден

Мини Анден

Mini Anden
АктрисаLizzy
Хилари Пингл

Хилари Пингл

Hilary Pingle
АктрисаClaire
Нейт Торренс

Нейт Торренс

Nate Torrence
АктёрCraig

Сценаристы

Джордан Кэхэн

Джордан Кэхэн

Jordan Cahan
Сценарист

Продюсеры

Гаймон Кеседи

Гаймон Кеседи

Guymon Casady
Продюсер
Адам Херц

Адам Херц

Adam Herz
Продюсер
Бэрри Кац

Бэрри Кац

Barry Katz
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Владимир Герасимов

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа

Художники

Т.К. Киркпатрик

Т.К. Киркпатрик

T.K. Kirkpatrick
Художник
Мэрлин Вэнс

Мэрлин Вэнс

Marilyn Vance
Художница
Кира Фридман Курчио

Кира Фридман Курчио

Kyra Friedman Curcio
Художница

Операторы

Джек Н. Грин

Джек Н. Грин

Jack N. Green
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор